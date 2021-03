Mirandola, Encaplast dona alla Fondazione “Andreoli” mascherine per docenti di allievi con disabilità

MIRANDOLA – Anche i ragazzi con disabilità potranno continuare a seguire i corsi della Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” di Mirandola, grazie alla generosa donazione di Encaplast Spa. Mercoledì 17 marzo, infatti, come si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Fondazione Scuola di Musica “Andreoli”, l’azienda mirandolese del settore biomedicale ha consegnato alla Fondazione le mascherine trasparenti “WeAre”, necessarie agli allievi per comprendere il labiale e meglio interpretare le emozioni attraverso la mimica facciale degli insegnanti.

Encaplast ha espresso alla Fondazione “Andreoli” “tutta la stima e l’ammirazione nel vedervi portare avanti tanti progetti per i più piccoli, tra i quali quello di inclusione”. “A nome della Fondazione “Andreoli” – ha detto il direttore Mirco Besutti – ringrazio di cuore Encaplast per questo gesto, che dimostra grande sensibilità e attenzione per gli allievi più in difficoltà”.

Alla consegna delle mascherine erano presenti, per l’azienda, Roberto Bozzoli (Sales Manager) e Giorgia Neri (Sales & Marketing Assistant). Se per molte persone la mascherina è in questi tempi un fastidioso (ma indispensabile) accessorio, per chi ha disabilità è un ostacolo al percorso di crescita e di integrazione, rendendo più complesse le relazioni con i pari e con i docenti.

“In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo tutti, – hanno continuato i membri di Encaplast – dare modo a bambini e ragazzi di poter esprimersi e vivere dell’arte della musica è per loro un regalo immenso, una vera e propria cura per il corpo e l’anima».

La mascherina WeAre permette di respirare e di proteggersi bene grazie al suo flusso d’aria innovativo ed al suo filtro protettivo. La mascherina inoltre è quasi totalmente riciclabile (96,4%), i filtri possono essere riutilizzati con lavaggio fino a 20 volte, rendendo WeAre eco-friendly e pocket-friendly. Le WeAre, nate grazie alla collaborazione tra il Designer Matteo Martelli con Renometal Srl e distribuite da Encaplast SpA, sono disegnate ed interamente realizzate in Italia, sono di tipo I conforme alle Norme UNI EN 14683:2019 e ISO 10993-1:2018, quindi Dispositivo Medico CE di Classe I.

