Mirandola, ringraziamento della famiglia Diazzi in ricordo del papà Sileno “Al Babo”

Ringraziamento della famiglia Diazzi in ricordo del papà Sileno “Al Babo”

Spesso, molto spesso, ci lamentiamo di Associazioni, Ospedali, reparti non adeguati, alcune strutture per anziani sotto accusa per maltrattamenti, e scendiamo nel gradino più basso della polemica a tutti i costi.

Vorremmo spezzare alcune lance a favore di:

RSA Augusto Modena di San Felice, Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, reparto Medicina, e tutti i Medici di reparto Pneumologia, e inoltre un sentito ringraziamento alle Onoranze Funebri “Terra e cielo” Acof.

Nell’ultimo saluto al BABO, abbiamo trovato persone veramente qualificate per la loro professione. In quanto la sensibilità prestataci e stata colta da tutti i famigliari e parenti come un appoggio morale in più, che in certe occasioni non guasta mai.

A tutte le persone che si sono adoperate per il nostro BABO, un sentito ringraziamento con tutto il cuore.

Fratelli Diazzi: Daniele, Paolo, Ezio e Carlo.