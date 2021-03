Un nuovo nido di cicogna bianca vicino Medolla

MEDOLLA- Una primavera annunciata dall’arrivo delle cicogne e dalla costruzione di un nuovo nido, che negli anni a seguire continuerà ad allietare la comunità di Camurana (frazione di Medolla) e in particolare i residenti di “Villa Molinari” nella cui proprietà una coppia di cicogne, appartenente alla specie Ciconia ciconia, ha deciso di nidificare.

Gli abitanti di Medolla e dei comuni limitrofi hanno la fortuna di essere abituati ormai alla presenza costante di questi animali, diventati stanziali all’interno dell’Area di Riequilibrio Ecologico “San Matteo” dove numerose coppie ormai vivono e nidificano ogni anno. Non è raro infatti poter ammirare le cicogne in volo nel cielo di Medolla e dei paesi vicini, così come è comune vederle in atteggiamento di caccia nei campi o vicino ai corsi d’acqua di queste zone.

Oggi, le cicogne che vengono avvistate, vengono ormai considerate dalla comunità come “le cicogne dell’Oasi” che, dopo essersi allontanate momentaneamente per diverse ragioni, fanno ritorno all’Oasi dove vivono in modo stanziale e dove sono presenti i loro nidi (ogni coppia di cicogna riutilizza di anno in anno il proprio nido, allargandolo ed irrobustendolo di volta in volta).

Nel caso di Camurana si tratta di un evento in parte diverso ed eccezionale in quanto, questa giovane coppia, di ritorno dai territori di svernamento è tornata nelle vicinanze del luogo (l’Oasi” San Matteo”), dove probabilmente uno dei due membri è nato e ha deciso di nidificare al di fuori dell’area seppur in una zona molto vicina.

Uno degli scopi principali del progetto di reintroduzione era infatti non solo di avere una colonia di cicogne ormai stanziale all’interno dell’ A.R.E “San Matteo”, ma riportare diversi esemplari di cicogna, anche quelli che continuano ogni anno a migrare, ad essere presenti ed a nidificare in tutto il territorio della Bassa Modenese.

Oltre alla coppia che ha nidificato a Camurana, altre due nuove coppie di Cicogna bianca sono tornate dall’Africa ed hanno costruito il loro nido all’interno degli spazi dell’Oasi.

Oltre alla conferma del successo ecologico di questo progetto ambientale che questo evento rappresenta, è bello e giusto pensare che queste nuove giovani coppie di ritorno da un viaggio lungo e difficile, siano davvero portatrici di fortuna e di speranza in un momento in cui c’è tanto bisogno di ottimismo e positività e di credere in quelle favole vere in cui la natura sa essere sempre protagonista, unendo in sé realtà e fantasia.

Sembra l’inizio di una favola popolare, in cui le cicogne di ritorno dall’Africa in primavera, venivano considerati animali fortunati e portatori di buon auspicio e invece è realtà ed è la dimostrazione che il progetto di reintroduzione della Cicogna bianca, nato nel 2002 dalla volontà dell’Associazione “Le Cicogne” in collaborazione con il Comune di Medolla, sta funzionando e riportando così le cicogne nei territori della pianura modenese.