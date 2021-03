Patente, non mollano i furbetti dell’esame truccato: nei guai un 50enne

BOLOGNA- La fantasia di chi cerca “l’esame facile” non ha limiti e in questi mesi di pandemia, complice l’utilizzo obbligatorio della mascherina, è saltata fuori una tecnica per superare la prova di teoria e ottenere la patente di guida.

Il mese scorso, i poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Modena, avevano denunciato due cittadini extracomunitari per falso ideologico commesso al fine di ottenere il superamento dell’esame di teoria.

Ora la storia si ripete, a Bologna, dove un uomo si è presentato in Motorizzazione per sostenere l’esame. La commissione si è però subito insospettita, allertata dagli strani movimenti che l’uomo faceva con la testa. Hanno poi scoperto che la mascherina aveva uno strano foro e al suo interno era stata camuffata una piccola telecamera artigianale che riprendeva il monitor del computer dove venivano proiettati i quiz d’esame.

Le immagini venivano trasmesse a un complice che avrebbe suggerito le risposte esatte, facendo vibrare il cellulare che l’esaminando teneva in tasca: una vibrazione per le risposte vere e due vibrazioni per quelle false.

L’uomo, di circa 50 anni, è stato subito denunciato degli agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio.

