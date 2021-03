Scuola, nuovo incarico a Versari: gli auguri del presidente della Provincia Tomei

Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, ha commentato, attraverso una nota stampa, la recente nomina a capo dipartimento, da parte del Governo, di Stefano Versari, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna.

“La nomina di Stefano Versari alla guida del Dipartimento nazionale per il sistema educativo di istruzione e di formazione rappresenta il giusto riconoscimento delle capacità professionali e umane di un dirigente scolastico che in Emilia Romagna abbiamo apprezzato in tutti questi anni, alla guida delle scuole della regione. Lo ringraziamo per la collaborazione e gli auguro un buon lavoro”.