Soliera, fuggono dai Carabinieri e abbandonano l’auto sui binari della ferrovia

SOLIERA – Nella serata di lunedì primo marzo, verso le 20.30, i Carabinieri della Stazione di Soliera, nel corso di un servizio esterno, si sono imbattuti in un’autovettura Mercedes classe A con a bordo tre persone. Alla vista dei militari, il conducente si è dato ad una precipitosa fuga fino a lanciarsi con il veicolo sui binari della linea ferroviaria Mantova-Modena, dove il mezzo è stato abbandonato sui binari e i tre si sono dispersi nelle campagne. I Carabinieri di Carpi hanno immediatamente segnalato il pericolo alle Ferrovie che sono riuscite giusto in tempo ad avvisare il macchinista e far fermare il convoglio. Sull’autovettura, risultata rubata, sono stati trovati numerosi attrezzi atti allo scasso, tra i quali piedi di porco, flessibili e altro, oltre ad alcuni monili in oro.

