Soliera, la Croce Blu ringrazia scuola elementare per la donazione all’associazione

SOLIERA – La Croce Blu di Soliera, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ha voluto ringraziare i genitori e gli insegnanti della scuola elementare Tempo pieno per la donazione fatta all’associazione. Di seguito, il post di ringraziamento:

“E’ con grandissimo piacere che ringraziamo i genitori e gli insegnanti della SCUOLA ELEMENTARE TEMPO PIENO, per la generosa donazione fatta alla nostra associazione. Le offerte sono state raccolte e donate alla fine dello scorso anno ma per un disguido comunicativo il ringraziamento lo facciamo solo ora. E’ meraviglioso che ciascuno di voi abbia pensato alla nostra associazione: è grazie al vostro sostegno che possiamo garantire ai nostri volontari i mezzi adeguati allo svolgimento di un’attività estremamente utile per la collettività”.