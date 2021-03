Torna “Viaggio su Mar…Te” (Mare Territorio), stasera anche in diretta con Sul Panaro.net

MARTEDì 22 MARZO 2021 – Questa sera alle ore 20, seconda puntata di “Viaggio su Mar…Te” (Mare Territorio) sulle pagine Facebook: “Locanda Abbazia”, “Vivi Nonantola”, “Sulpanaro.net” e “La Romagna da Vivere”.

Si tratta di un viaggio attraverso un ponte ideale fra l’Emilia e la Romagna alla ricerca di notizie positive, attualità, storia, arte, iniziative, proposte, cucina, natura e tanto altro con un ospite in studio a puntata e altri collegati a distanza, oltre all’interazione con il pubblico da casa con messaggi in diretta. Come detto si va in onda (emergenza sanitaria permettendo) ogni martedì alle ore 20:00 per far modo di scoprire le cose belle del nostro territorio, per ascoltarsi e imparare. Sarà possibile intervenire in diretta con domande e messaggi al 320 0950556, anche Whatsapp.

Questo martedì si parlerà dei nuovo gas a basso impatto ambientale con Paolo Gualano, responsabile di Atr Srl, poi i collegamenti con Antonella Cardone di Sulpanaro.net e con il nostro coach Antimo Pedata per i consigli per una sana attività fisica anche in zona rossa. Infine la ricetta di cucina della nostra Rodica e le bellissime immagini direttamente dalla Romagna grazie a Thomas Santini.

