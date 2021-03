Voto del vicesindaco Fontana all’Ucman, Noi Sanfeliciani: “Afferma quanto noi civici stiamo dicendo da sempre”

Siamo strafelici che “l’incriticabile” Pd di San Felice noti e sottolinei quanto il nostro vicesindaco Bruno Fontana ha detto in merito al progetto presentato di una Ucman a “novemenuno”, che sinceramente non piace per nulla a Noi Sanfeliciani

Ha affermato quello che noi civici stiamo dicendo da sempre, nelle sedi competenti e non sui social e cioè che Ucman ha bisogno di essere ristrutturata dalle fondamenta e non di una semplice mano di bianco.

A questo punto nessuno deve chiarire alcunché, anzi ringraziamo Bruno, conoscitore delle dinamiche di Ucman per aver detto chiaramente che se questi sono i presupposti, non ci piacciono e che la posizione di Noi civici è ben diversa da quello che oggi viene proposto. Soprattutto ha voluto a sottolineare che bisogna fare un grande sforzo politico teso a creare un progetto realmente condiviso: un ente finalmente comprensibile e fruibile dai cittadini.

Evidenziamo quindi che le paventate e ventilate «fibrillazioni», non esistono, anzi confermiamo come la scelta di Bruno sia un plus per la comunità sanfeliciana, soprattutto «su un tema così importante come l’Unione, da cui passano i servizi ai cittadini, il sostegno alle fasce più deboli della popolazione e la tutela dell’ambiente».