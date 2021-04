Bomporto, il Ponte nuovo illuminato di giallo per sensibilizzare sui casi Zaki e Regeni

BOMPORTO – Il sindaco di Bomporto, Angelo Giovannini, ha annunciato tramite la propria pagina Facebook che, per esprimere solidarietà a Patrick Zaki e chiedere giustizia per Giulio Regeni, come approvato in Consiglio comunale, il Ponte nuovo è stato illuminato di giallo. Di seguito, il post del sindaco:

Mentre aspettiamo con trepidazione notizie dall’Egitto, in attesa delle sagome e dello striscione richiesti ad Amnesty International, come approvato in Consiglio Comunale, abbiamo illuminato il Ponte nuovo di giallo per sensibilizzare l’opinione pubblica sui due casi, esprimere solidarietà a Zaki e chiedere giustizia per Giulio Regeni.

