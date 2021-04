Campagna Rifiuti Zero: Concordia tra i Comuni virtuosi

CONCORDIA- Concordia viene premiata come Comune virtuoso nell’ambito della campagna “Sotto il muro dei 100 chili – Comuni verso Rifiuti Zero”, organizzata dalla Rete Rifiuti Zero Emilia-Romagna.

Rete Rifiuti Zero premia i Comuni sotto i 100 Kg/residente di rifiuti non riciclati e Concordia con 82,8 Kg/residente di rifiuti indifferenziati prodotti nel 2020 si colloca al settimo posto in Regione.

Questo importante risultato è merito di tutti i concordiesi che con i loro comportamenti virtuosi favoriscono la sostenibilità ambientale del nostro territorio.

Sabato 24 aprile, a partire dalle 9, in programma un convegno e la premiazione: entrambi aperti a tutti. Sarà possibile seguire l’evento collegandosi su #Zoom all’indirizzo https://bit.ly/3em3c5b

