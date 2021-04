Cavezzo, lavori in corso all’area cani comunale

CAVEZZO- “Qualche anno fa l’Amministrazione comunale ha realizzato lo sgambatoio per i cani, in un’area verde pubblica in via Leonardo Da Vinci: uno spazio ampio recintato dotato di un gazebo e una fontanella”- scrive in un post Facebook la sindaca di Cavezzo Lisa Luppi.

“L’utilizzo da parte dei cittadini con i loro cani, ha dimostrato l’esigenza di suddividere l’area in due spazi: uno per cani di piccola taglia e uno per quelli grandi. In questo modo sarà possibile ottimizzare la fruizione dell’area da parte di tutti gli utenti”.

I lavori di suddivisione dell’area sono in corso di esecuzione: il Comune ha acquistato i materiali e le lavorazioni sono a cura della squadra operaia.



Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017