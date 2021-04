Concordia, il 29 maggio verrà inaugurata piazza Gina Borellini

“Anche quest’anno celebreremo il 25 Aprile con una diretta online. Non potremo organizzare “Concordia in fiore”, né il corteo della mattina, né altri eventi aggregativi nelle nostre piazze. Ci auguriamo ovviamente che sia l’ultimo anno di commemorazione in questa modalità.

Stiamo organizzando per il 29 maggio, in occasione del nono anniversario del sisma, l’inaugurazione di piazza Gina Borellini. Avremmo voluto inaugurare la piazza, intitolandola all’Onorevole Borellini, proprio il 25 Aprile. Non potendo realizzare un evento pubblico a causa delle limitazioni imposte dai protocolli Covid attualmente in vigore, abbiamo scelto di realizzare l’evento il 29 Maggio, con una cerimonia piuttosto articolata e suggestiva, che unirà musica e letture, in grado di restituire ai cittadini il valore di questa Piazza e dell’intitolazione all’On. Gina Borellini. Partigiana, medaglia d’oro al valore militare, eletta nel consiglio comunale di Concordia nel 1947, l’On. Borellini è stata una figura di spicco nella vita politica locale e nazionale e nelle lotte per l’affermazione della parità dei diritti tra donne e uomini nel dopoguerra.

Nella pavimentazione della nuova Piazza c’è una lastra di acciaio corten sulla quale abbiamo scelto di incidere una frase tratta dal discorso che l’On. Borellini pronunciò negli anni Novanta: 𝑉𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑒̀ 𝑙’𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑖 […] 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑖𝑛𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎, 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜, 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜, 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑛𝑜, 𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑑 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜.