Concordia, partiti i lavori per la ricostruzione del ponte sul canale Dugale II

CONCORDIA – Sono partiti i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul canale Dugale II in via Val di Sole, nella frazione di Fossa. L’intervento, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Concordia, risponde, in particolare, alle attese degli agricoltori in quanto consentirà di raggiungere gli appezzamenti di terreno più agevolmente. Il costo dell’opera è di 100mila € e il cantiere ha una durata contrattuale di tre mesi.

