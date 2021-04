Concordia, prevista l’installazione di quattro nuovi varchi veicolari

CONCORDIA- Saranno 4 i varchi veicolari che verranno installati a Concordia, a presidio delle principali vie di accesso al territorio.

Le 4 postazioni rientrano nel pacchetto di 28 nuovi varchi elettronici che vigileranno sull’Area Nord.

Lo prevede il progetto definitivo-esecutivo approvato nei giorni scorsi dai sindaci dell’Unione per potenziare il sistema di videosorveglianza del Corpo unico intercomunale di Polizia Locale.

l progetto, del costo di 408mila euro, si integrerà con le circa 360 telecamere dislocate nei vari Comuni e contribuirà ad accrescere in modo significativo la sicurezza della Bassa modenese.

I varchi veicolari sono modernissime telecamere capaci di leggere le targhe dei mezzi in transito e in grado di rilevare in tempo reale se si tratta di mezzi rubati, privi di assicurazione o revisione.

Possono essere utilizzati anche nel corso di indagini effettuate dalle forze dell’ordine.

A Concordia sono previste 4 postazioni per controllare i varchi di accesso al territorio:

Capoluogo: telecamera in via per Mirandola

San Giovanni: telecamera sulla rampa del ponte sul Secchia nell’intersezione fra via per Novi e via Don Minzoni

Santa Caterina: telecamera all’incrocio tra via Cappelletta Stoffi e via Confine

Vallalta: telecamera in via Codebelli nell’intersezione per San Giacomo