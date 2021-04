Covid, anche personale scolastico non residente in provincia sarà vaccinato a Modena

L’Azienda sanitaria di Modena ricorda tramite un comunicato stampa che tutte le figure professionali del mondo della scuola indicate nella sezione dedicata del sito Ausl www.ausl.mo.it/vaccino-covid-personale-scolastico possono vaccinarsi, autocertificando la propria condizione.

Sono oltre 11.800 gli appartenenti a questa categoria che sono stati vaccinati. Mentre gli insegnanti residenti e con medico in provincia possono farlo dal proprio medico di medicina generale, l’Ausl ha predisposto anche il percorso per il personale scolastico che, pur lavorando nel territorio modenese, non rientra in queste condizioni (e che dunque non è residente e non è assistito da un Medico di medicina generale in provincia di Modena). Si può accedere alla vaccinazione presentandosi al punto vaccinale di Modena (Hangar 3 ex Aeronautica Militare, Strada Minutara, 1) esclusivamente nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 20 alle 21.

Per accedere al punto vaccinale ed effettuare la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di:

– modulo di consenso e scheda anamnestica, già compilati e firmati

– modulo di autocertificazione dello stato di avente diritto per personale scolastico NON assistito da un medico di medicina generale in provincia di Modena

– un documento di identità in corso di validità

– tessera sanitaria (codice fiscale)

