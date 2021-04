Covid, l’Emilia-Romagna verso il ritorno in zona arancione

L’Emilia-Romagna si appresta a tornare in zona arancione. Secondo quando si legge sul sito di Ansa Emilia-Romagna, infatti, dalla settimana prossima, sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute, l’Emilia-Romagna dovrebbe abbandonare la zona rossa. L’ordinanza del ministro della Salute Speranza è attesa nella serata di venerdì 9 aprile. Nonostante l’alto numero dei ricoverati in terapia intensiva, a far pendere la decisione verso la zona arancione sono l’Rt in discesa (attorno a 0,80), il calo dei contagi registrato negli ultimi giorni e l’accelerazione nella campagna vaccinale.

