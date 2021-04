Discarica di Finale, M5S: “Dimentichiamoci le elezioni, sediamoci tutti a un tavolo e discutiamo del futuro della discarica”

“Massima fiducia nella magistratura e massima convergenza politica”. È il doppio auspicio con cui Vittorio Ferraresi, deputato del MoVimento 5 Stelle, saluta le valutazioni depositate dalla Procura sulla discarica di Finale. “Da tempo ricordiamo che l’area su cui è prevista l’espansione dell’impianto di via Rovere è a rischio ed inquinamento elevato – ricorda Ferraresi – Il riscontro di ‘inquinamento doloso’ nell’ultima perizia non può che alimentare i timori che da anni condivido come esponente del MoVimento e come cittadino finalese”.

In attesa degli sviluppi del procedimento, che segue attentamente, il deputato M5S lancia un tavolo politico da organizzare subito dopo Pasqua. “Ho piena fiducia nel lavoro della magistratura – ricorda l’ex sottosegretario alla Giustizia – e ritengo indispensabile che anche la politica possa, anzi debba fare la propria parte. Pertanto, lancio un appello a tutte le forze politiche, fuori da ogni ideologia o interesse elettorale di sorta. Dimentichiamoci per un attimo le future elezioni, sediamoci tutti a un tavolo e discutiamo del futuro della discarica. L’impatto ambientale è già presente e affligge la popolazione finalese: troviamo tutti insieme un percorso che possa portare ad una soluzione per la bonifica, che indipentemente da come finirà la vicenda, risulta e risulterà essere un peso enorme per la comunità finalese”.

In questi anni ho collaborato con il sindaco Palazzi, ho fatto elaborare ad un tecnico una valutazione delle questioni più delicate sulla discarica che metto a disposizione di tutte le forze in campo che hanno da sempre dimostrato sensibilità alla vicenda, tecnico che sarà disponibile a supportarci per le doverose azioni a salvaguardia dell’ambiente e della salute, in particolare sulla questione della bonifica del sito inquinato.

Auspico ci possa essere una massima convergenza politica, superando ogni divisione per il bene comune. Lo ribadisco: incontriamoci a un tavolo politico e discutiamo insieme gli interventi da adottare nell’area. Ritengo doveroso metterci d’accordo per costruire insieme un futuro più sano per le donne e gli uomini di Finale. La salute e l’ambiente sono valori universali, non di parte”.