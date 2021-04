Draghi ha firmato il decreto, i piccoli possono tornare a scuola il 7 aprile

Il primo ministro Mario Draghi ha firmato il decreto, i piccoli possono tornare a scuola il 7 aprile. Un piccolo segno di ritorno alla normalità, che però va preso per quel che è, visto che per tutto il mese rimangono in vigore le ordinanze restrittive da zona rossa, o, se va bene, arancione. Non si prevede il ritorno in area gialla almeno fino al 30 aprile.

Fino a maggio, dunque, niente spostamenti tra le regioni, saracinesche ancora abbassate per bar e ristoranti, riapertura di palestre, piscine, cinema e teatri a data da destinarsi.

A scuola bambini e alunni tornano in presenza dal 7 aprile fino alla prima media nelle zone rosse, mentre se si passerà in zona arancione potranno tornare in classe anche tutti gli studenti fino alla terza media e al 50% quelli delle superiori.

Il comunicato stampa del Governo, clicca qui

