“Finestra sulla moda”, incontro per conoscere le tendenze del fashion che verrà

Finestra sulla moda

CARPI – Continuano le occasioni di formazione a supporto degli operatori del Distretto del tessile- abbigliamento di Carpi. in questo caso, verranno analizzate fiere, colori, filati, tessuti, accessori e tendenze: si svolgerà infatti giovedì 15 aprile dalle ore 14:30, Finestra sulla moda, il seminario sulle tendenze moda per la stagione Primavera/Estate 2022 che sarà tenuto da Emanuela Contini, Textile & Trend Consultant, e rivolto agli addetti delle aziende del comparto moda del territorio. Promossa da Carpi Fashion System in collaborazione con ForModena, l’occasione formativa, a partecipazione gratuita, si svolgerà online sulla piattaforma Google Meet.

Emanuela Contini presenterà dunque ai partecipanti il lavoro di sintesi e la presentazione di temi e mood emersi dalle fiere più importanti, dalle vetrine dei negozi-pilota e dai quaderni di tendenza: un’occasione utile per gli addetti ai lavori per riepilogare, concretizzare ed evidenziare le idee progettuali, le immagini, i mood e le tendenze da implementare nella creazione del prodotto. La ricerca viene presentata attraverso immagini, utili a individuare gli argomenti e le ispirazioni più importanti da approfondire nella fase di progettazione del campionario. Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo carpi@formodena.it. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.carpifashionsystem.it.

