Fugge dopo l’incidente, ma perde la targa: rintracciata

MODENA – È rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Pallanza, a Modena ma, anziché fermarsi, si è allontanata, senza tuttavia rendersi conto che aveva perso per strada la targa, circostanza che ha permesso di risalire facilmente al suo mezzo. Un’automobilista 23enne è stata rintracciata nel giro di pochissime ore dalla Polizia locale di Modena, che ha sanzionato anche un altro conducente scappato dopo uno scontro, un 37enne individuato dopo un tamponamento in piazzale Bruni, a Modena. Entrambi gli episodi sono avvenuti nella serata di sabato 3 aprile.

Nel primo caso, all’incrocio tra via Pallanza e via D’Acquisto si sono scontrate, per motivi ancora in corso di accertamento, una Renault Clio guidata dalla 23enne, residente in un comune della provincia, e una Volkswagen Golf, condotta da una 31enne bolognese; nell’urto la Clio ha perso il paraurti anteriore, comprensivo appunto della targa, e si è allontanata. Le pattuglie dell’Infortunistica, arrivate sul posto per i rilievi, sono risalite al veicolo, i cui danneggiamenti sosta erano compatibili con gli elementi della carrozzeria recuperati sull’asfalto; ora per la giovane scatterà la violazione amministrativa indicata dall’articolo 189 del Codice della strada che, in caso di schianto, prescrive l’obbligo di fermarsi. La sanzione ammonta a 303 euro.

È stata fondamentale la collaborazione della controparte, invece, per individuare il 37enne coinvolto nel tamponamento accaduto in piazzale Bruni. Dopo lo scontro tra la Fiat Punto guidata dall’uomo, residente in un comune della provincia, e la Citroen C2 condotta da un 48enne modenese, quest’ultimo ha fotografato col telefonino la targa della Punto che si è allontanata. L’immagine ha permesso alla Polizia locale di risalire alla Punto e quindi al conducente, che, oltre al verbale da 303 euro per la fuga dopo l’incidente, sarà sanzionato anche per la patente scaduta e non rinnovata (158 euro).

In entrambi i casi, ai proprietari dei veicoli coinvolti, in qualità di controparte, negli schianti saranno fornite le informazioni degli automobilisti sanzionati, con cui potranno decidere di avviare l’iter assicurativo finalizzato alla richiesta di risarcimento dei danni ai propri veicoli.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017