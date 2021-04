I ragazzi di San Prospero vincono le regionali del premio Scuola Digitale

La fase provinciale della terza edizione del Premio Scuola Digitale ha visto il trionfo dell’istituto comprensivo San Prospero Medolla e l’ITI Enrico Fermi di Modena.

L’organizzatore dell’evento per le fasi provinciali e regionali è stato il Liceo Fanti di Carpi. Delle 24 scuole candidate solo 12 sono arrivate in finale (6 per il primo ciclo e 6 per il secondo ciclo). Ad analizzare e valutare i progetti una prestigiosa giuria composta da Silvia Menabue, Roberto Bondi, Erika Paltrinieri, Giacomo Cabri e Riccardo Righi.

La conduzione della finale provinciale del Premio Scuola Digitale voluto dal Ministero dell’Istruzione è stata affidata a Francesco Natale, il conduttore di Radio Carpi Nuova,. All’evento ha partecipato anche la preside del Liceo Fanti Alda Barbi.

I primi classificati che hanno ricevuto il premio in palio di 1000 euro avranno accesso alle fasi regionali che si terranno il 17 maggio, organizzate dalla Fondazione Golinelli.

Dal Comune di San Prospero le congratulazioni:

Primi a livello provinciale con il video sulla Memoria “E se toccasse a me?” Selezionati come miglior video, nella fase provinciale i ragazzi hanno dovuto convincere la giuria a votare il loro lavoro. Un “pitch” in cui il portavoce del gruppo ha promosso il progetto della scuola senza lasciare spazio a dubbi: il loro lavoro era senz’altro il migliore! Al riconoscimento onorifico si aggiunge poi un premio di 1000 euro per implementare la dotazione tecnologica della scuola. Congratulazioni a tutti e appuntamento al 17 maggio per la fase regionale.

