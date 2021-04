Il 9 aprile incontro online con l’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti

E’ in programma venerdì 9 aprile, in diretta streaming, alle ore 20.30, un incontro con l’ex procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, eletto europarlamentare nel 2019. A condurre l’intervista sarà il giornalista Pierluigi Senatore. L’incontro sarà visibile in diretta Facebook sulle pagine di Cavriago on Air, Multiplo e Carmen Zanti e sul canale Youtube Carmen Zanti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017