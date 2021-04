“Il caffè della domenica”, Un piccolo spazio trisettimanale a cura di Francesca Monari

‘Aprire un bar in tempo di pandemia, la scelta di alcuni ragazzi modenesi’

Modena – È stato aggiudicato il bando per la gestione degli spazi a piano terra del complesso in via Selmi. Un nuovo bar per iniziative culturali e convenzioni agli studenti.

In periodo di pandemia c’è chi non si arrende ma che anzi decide con coraggio di aprire una nuova attività commerciale proprio come hanno fatto dei ragazzi modenesi che hanno deciso di aprire il loro bar nel complesso di San Paolo in centro a Modena nonostante il periodo di difficoltà legato al Covid.

‘Imprenditrice di un proprio brand di gioielli a soli 20 anni’

Modena – Martina Strazzer, ventenne modenese già nota per i suoi video ironici sul social Tik Tok, durante i primi mesi universitari decide contro ogni previsione o giudizio altrui di realizzare un proprio brand di gioielli. Ha sempre voluto creare qualcosa di suo e con tenacia ed intraprendenza ce l’ha fatta.

‘Tra gli Alfieri della Repubblica premiati da Mattarella, anche la 18enne Aruna”

Cento – Aruna Rossi, premiata : “per la passione con cui si è dedicata, insieme agli amici del gruppo Agesci di Cento, al dialogo con gli anziani costretti all’isolamento a causa della pandemia. Il dialogo si è sviluppato nella forma epistolare, dando vita al progetto ‘Amici di penna’ e facendo emergere nell’incontro tra generazioni una grande ricchezza di contenuti e sentimenti”.

‘Chi invece ha approfittato del lockdown per fare un salto di qualità nel proprio lavoro, è Giulia Casadei, gelatiera.’

Gambettola (Forlì-Cesena) – Durante le settimane di lockdown l’unica attività concessa erano le passeggiate nei campi intorno alla sua abitazione. Campi che per lei sono diventati fonte di ispirazione. Dai profumi dei prati è partita l’idea di approfondire sui libri le possibili combinazioni tra piante e fiori. Adesso si possono assaggiare i gusti realizzati attraverso lo sviluppo di estratti il cui sapore richiama per esempio la lavanda, la camomilla o la rosa del bosco che aggiunto a basi di gelato classiche creano nuovi sapori.