Il karate mirandolese veste nuovamente la maglia azzurra

MIRANDOLA E DINTORNI – Anche nell’anno della pandemia il karate mirandolese si conferma come un’eccellenza nel panorama nazionale, nonostante tutte le difficoltà che questa situazione sta comportando.

Come per molte altre discipline sportive ,si legge in una nota della società Leoni Karate Team, il calendario delle competizioni per la stagione 2019-2020 si è conclusa alla fine di febbraio quando il covid-19 si è diffuso nella nostra nazione, un’annata agonistica dunque interrotta a poco più di metà. Stessa sorte per lo sport di base che, escludendo la zona rossa, anche ora è consentito esclusivamente all’aperto.

Nonostante questo per i ragazzi del karate è stata una stagione molto positiva anche sotto il profilo agonistico. Diversi atleti si sono laureati campioni regionali e dunque si sono potuti qualificare per le finali nazionali al centro olimpico FIJLKAM di Ostia Lido disputando tutti ottime prestazioni. Tra questi spicca anche Alessia Montanari grazie al 5° posto ai Campionati Italiani di

categoria. Un bronzo sfiorato che le ha comunque consentito di attestarsi tra le migliori atlete azzurre e dunque di far parte ormai stabilmente tra le convocate ai Seminari della Nazionale Giovanile. Anche durante il recente seminario online organizzato in febbraio, Alessia ha potuto dimostrare tutte le sue capacità tecniche e valutare la condizione rispetto alle altre atlete convocate verificando il percorso di crescita che ci si è prefissi.

E’ da diversi anni che il karate mirandolese non vedeva un atleta tornare nel “giro della nazionale”, solo grazie alla pluridecennale collaborazione strategica tra il presidente Marco del Leoni del Leoni Karate Team ed il presidente della Polisportiva Stadium Paolo Smerieri, questo è stato di nuovo possibile.

Se da un lato la pandemia ha fortemente rallentato le attività del team, i corsi non si sono mai interrotti nella corrente stagione 2020/21 nelle forme consentite (online o all’aperto), gli allenamenti per gli atleti agonisti del team continuano intensamente in vista delle prossime competizioni riconosciute di preminente interesse nazionale (come previsto dal DPCM). Attuando i rigidi protocolli previsti dalla FIJLKAM e sotto la scrupolosa vigilanza del responsabile del settore agonistico Samuele Golinelli, i ragazzi continuano ad allenarsi sul tatami in vista dei prossimi appuntamenti nazionali e internazionali. Evento internazionale di assoluto valore sarà la prima tappa 2021 della “Karate 1-Youth League” WKF, la più diffusa e rinomata competizione mondiale di karate per ragazzi under-19 che sarà svolta a inizio giugno a Cipro. Un evento mondiale che coinvolge per ogni tappa diverse migliaia di atleti da tutto il continente.

Gli atleti mirandolesi non sono nuovi a questo genere di competizioni. Prima della pandemia Pignatti, Bettoni e Golinelli avevano ben figurato nelle tappe disputate nel 2019 consentendo a Francesco di chiudere l’anno il 64a posizione, Anna 180a e Federico 197a nel ranking mondiale.

Dopo quasi 1 anno e mezzo di stop, per Alessia e altri ragazzi del team sarà una nuova esperienza quella di giugno a cui auspichiamo – chiude la società – possano tutti far valere le loro doti.

