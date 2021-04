Incendio in appartamento a San Prospero: abitanti in salvo

SAN PROSPERO- Verso le 11 di martedì 27 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in via Copernico, a San Prospero.

Le fiamme, divampate in un’unica stanza al secondo piano, sono state rapidamente domate dai due mezzi giunti sul posto.

L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017