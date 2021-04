Incendio in appartamento, due feriti a Finale Emilia

FINALE EMILIA – Incendio in appartamento, due feriti a Finale Emilia. Sabato verso le ore 17.40 i Vigili del fuoco, con due squadre da San Felice e Finale, sono intervenuti in via Carso a Finale Emilia per l’incendio avvenuto in un appartamento di un condominio.

Sono state due le persone ferite assistite da sanitari del 118. Sono intossicati, ma non si conoscono le condizioni. Non si esclude si tratti di un gesto doloso, volontario: tutti gli accertamenti sulla cause sono in corso.

