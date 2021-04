Introduzione delle “e” neutra nelle comunicazioni istituzionali

CASTELFRANCO- È l’idea lanciata dal Comune di Castelfranco Emilia: utilizzare lo schwa ( la cosiddetta e rovesciata, ə) in alcuni post social per le comunicazioni istituzionali del Comune, al fine di favorire un linguaggio “più inclusivo”.

Lo schwa, simbolo poco familiare ai più, viene in realtà utilizzato da decenni dai linguisti ( è presente anche nell’alfabeto fonetico internazionale) per indicare una vocale intermedia: la desinenza in schwa, infatti, viene utilizzata al posto dei plurali maschili universali.

