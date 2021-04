Lista Civica per Finale: “Ricostruzione? Quello che abbiamo lo dobbiamo a Ferioli”

FINALE EMILIA- “Totale mancanza di visione, idee, proposte e un rapporto distruttivo con ogni istituzione, associazione e addirittura con gli stessi donatori”- così Michele Gulinelli, segretario della Lista Civica per Finale Emilia, commenta l’operato dell’Amministrazione Palazzi, soprattutto sul “tema Ricostruzione”.

Ecco il comunicato stampa:

“La nostra Lista Civica, nata nel 2011 per sostenere l’Amministrazione Ferioli, vuole comunicare ai cittadini le responsabilità di questa Amministrazione Palazzi sulla Ricostruzione del nostro Comune, non solo totalmente ferma da 5 anni ma con alcuni importanti finanziamenti persi lungo la strada.

Totale mancanza di visione, idee, proposte in aggiunta a un rapporto distruttivo con ogni istituzione, associazione e addirittura con gli stessi donatori con il solo e continuo ritornello del “è colpa di quelli di prima” che di fatto ha solo cercato di nascondere le responsabilità del sindaco Palazzi, della sua Giunta e dei partiti di maggioranza che la sostengono. Sono riusciti a cancellare completamente le idee di città e di ricostruzione del sindaco Ferioli e della sua Amministrazione senza un piano di rilancio e con i risultati che possiamo vedere. Troppo il tempo passato esclusivamente a trovare e addossare colpe ma dopo le elezioni di quest’anno si ricordino che “quelli di prima” saranno loro.

Quello che abbiamo ora come ricostruzione pubblica lo dobbiamo al sindaco Ferioli ( scuole, struttura per le Emergenze, Palazzetto dello Sport, palestra di Massa, ristrutturazioni sedi civiche e di incontro come ex Bocciofile) in collaborazione con l’assessore regionale alla ricostruzione e tutta la struttura commissariale a Bologna.

In Regione vi sono quasi 60 milioni di euro fermi in attesa di essere utilizzati, si è riusciti però a spendere più di un milione e mezzo di euro in progetti fermi chissà dove, senza la partenza di un solo cantiere di primaria importanza. Ridicole le esultanze di questi giorni per una piscina estiva forse “già” pronta dopo 5 anni di nulla. Piscina che doveva nascere totalmente rinnovata e ampliata ma che invece ha solamente ridotto l’altezza, trascurando tutto il resto (piscina per i piccoli, giochi, scivoli, bar, parco solarium).

Non dimentichiamo, noi, le donazioni dei soggetti privati perché nessuno ne conosce le destinazioni, i progetti e le risorse, spesso utilizzate da questa Giunta per coprire spese che di sisma avevano ben poco.

Avevamo istituito una Commissione Donazioni presieduta da Lorenzo Biagi (allora all’opposizione) per controllare ogni spesa, ma ora che fine ha fatto? Cancellata, come ogni altro progetto nel vano tentativo di divenirne “detentori” e reclamarne una sorta di “paternità” come si è tentato con la scuola media Frassoni e il Laboratorio Cucina Frassoni, non invitando, anzi proibendo la presenza di chi aveva permesso tutto questo, cioè l’ex sindaco Ferioli.

Sappiamo che amministrare un Comune non è cosa facile, ancora di più un Comune terremotato. Ma è questo che fino al 2016 ha fatto il sindaco Ferioli con la sua Amministrazione, tramite il dialogo con le istituzioni, i cittadini e con tutto il tessuto del volontariato e l’ associazionismo.

Palazzi e l’attuale Giunta sono, anche in questo caso, riusciti a far crollare ogni ponte (e non parliamo del Ponte Vecchio, ormai farsa ed emblema del fallimento di questo governo cittadino), ogni rapporto, a far chiudere i battenti a importanti realtà associative e di supporto alla società e alla stessa amministrazione pubblica.

Le elezioni si stanno avvicinando ed è giunto il momento di riprendere un percorso civico, progressista e aperto al dialogo con cittadini, associazioni e tutti coloro che vogliano contribuire nella ricostruzione sociale, economica e strutturale del nostro Comune”.