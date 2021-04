Mirandola, Comune concede utilizzo spazi verdi a palestre e associazioni sportive

MIRANDOLA – “È forte e profondo il disagio economico vissuto in questi mesi di inattività da parte delle palestre come pure delle società sportive. Per questa ragione abbiamo deciso di mettere a disposizione gratuitamente a queste realtà spazi verdi comunali attrezzati. Così da consentire loro di organizzarsi anche all’esterno per la ripresa delle attività sportive.”

È quanto afferma l’assessore alla Promozione del territorio del Comune di Mirandola, Fabrizio Gandolfi, in riferimento alla delibera approvata in Giunta qualche giorno fa. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle richieste pervenute al Comune da parte di palestre e società sportive ASD.

“Richieste – chiarisce Gandolfi – dovute alla situazione di difficoltà finanziaria in cui si trovano imprese e associazioni sportive, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e alla sospensione forzata di suddette attività. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione, gratuitamente, gli spazi di verde pubblico a gestione comunale e così favorire la ripartenza delle attività sportive sospese nei mesi scorsi a causa della pandemia da Covid-19.” “Una soluzione – prosegue Gandolfi – per la quale si è ritenuto disporre l’esenzione dal pagamento del canone unico per l’intero anno 2021, per le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività sportive organizzate da palestre, associazioni o imprese. E che, e questo è importante, non determina alcuna riduzione del gettito iscritto in bilancio, in quanto si tratta di occupazioni non previste e quindi non considerate nelle previsioni di entrata relative all’occupazione di suolo pubblico.”