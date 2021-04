Noi Sanfeliciani: “Nell’Unione Area Nord è il momento di una nuova strada insieme”

Un bilancio che già dalla sua presentazione ci ha fatto essere, come gruppo, veramente critici sui contenuti dello stesso e che sarebbe stato chiaramente da Bocciare su tutti i fronti, su cui però i nostri rappresentanti, solo per spirito di responsabilità, si sono astenuti.

Questo bilancio come abbiamo più volte detto non ci piace perché, a differenze di quanto dicono altri, è un bilancio che non guarda in prospettive l’Ente UCMAN, ma soprattutto che non fa nulla per rinnovarlo, anzi che ne amplifica le discrasie già ampliamente evidenziate in questi quasi due anni di governo, di cui è evidente che la responsabilità politica non può essere certamente attribuita al centro destra, che da appena due anni rappresenta una risicatissima maggioranza.

Le incongruenze vanno da una ormai smisurata ed incontrollata spesa pubblica, ad una assoluta incomunicabilità tra le varie forze politiche. Problematiche che non fanno altro che tenere immobilizzato l’Ente con un bilancio che per nulla varia la logica fino ad oggi utilizzata sulla gestione dei servizi, soprattutto quelli sociali e scolastici che da soli impattano per oltre 18 milioni di € sulle intere spese previste per UCMAN.

Questo bilancio è frutto di una evidente contraddizione in termini, cioè di un ente che nonostante sia stato governato per più di 14 anni da un monocolore PD, ad oggi non è stato in grado di evolvere soprattutto nella sostanza, tanto da esprimere una giunta esecutiva con una maggioranza di centro sinistra, controllata da un consiglio con una maggioranza di centro destra, con addirittura il Comune capofila che ha chiesto di uscire dall’Ente e che solo una sentenza del TAR ne permette la permanenza.

Insomma, un vero e proprio “mercatino dell’assurdo” di cui questo bilancio è forse la punta dell’Iceberg, che ci porta ad essere veramente rattristati per quanto è emerso in questi mesi di avvicinamento alla votazione di bilancio e cioè il renderci conto che questo Ente soffre come non mai di ingiustificati ed ingiustificabili campanilismi che dovevano essere affrontati soprattutto negli anni scorsi quando, chi governava aveva ogni tipo di maggioranza ed esistevano le migliori condizioni politiche per organizzare al meglio UCMAN.

Ora è chiaro che se i nostri consiglieri ieri sera avessero espresso un voto di favore o di contrarietà non si sarebbero certo risolte le criticità sopra evidenziate, anzi si sarebbero, qualora non fosse stato approvato il bilancio, amplificati i disagi per i nostri concittadini in un momento così delicato della Comunità. Con l’unica conseguenza di privare i nostri compaesani a data da destinarsi dei servizi che l’ente Eroga.

Il voto di ieri sera, di grande responsabilità da parte dei nostri esponenti ha quindi evidenziato, ancora una volta, come solo trovando un progetto politicamente condiviso si potrà veramente incidere in modo significativo sui servizi da offrire ai cittadini della bassa.