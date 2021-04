Nuovo primariato al Santa Maria Bianca, il plauso del sindaco di Mirandola

“E’ con vero piacere che abbiamo appreso la notizia della nomina del primario di Chirurgia. Trovano finalmente fondamento, diventando concrete, le richieste di potenziamento dell’ospedale Santa Maria Bianca, che abbiamo avanzato fin dalla campagna elettorale e poi richiesto con fermezza a partire dal nostro insediamento alla guida del Comune di Mirandola. Al Dott. Sassi, formulo a nome di tutti i cittadini, il mio sentito augurio di buon lavoro oltre che in bocca al lupo per l’importante ruolo che andrà a ricoprire.” Queste le parole del sindaco di Mirandola Alberto Greco a margine della nomina del Dott. Stefano Sassi a nuovo responsabile della Struttura complessa di Chirurgia dell’Ospedale di Mirandola – Area Nord.

L’incarico al dott. Sassi segue di qualche mese quello affidato al dott. Alessandro Ferrari, per il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Maria Bianca, anche questo divenuto struttura complessa e dopo quello lo scorso anno al dott. Rodolfo Murgia alla direzione di Pneumologia. “Questa nuova nomina, rappresenta un altro passo avanti sulla strada del rafforzamento della struttura ospedaliera, come e mi preme ribadirlo, abbiamo da sempre sostenuto nelle sedi appropriate. Il potenziamento dell’ospedale a Mirandola rappresenta un punto fondamentale nel programma di questa giunta: siamo pertanto risoluti a proseguire nel fare il possibile affinché si continui a garantire un servizio indispensabile per i cittadini mirandolesi, come per tutti quelli dell’Area Nord”, conclude il Sindaco Greco.

