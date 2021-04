Palma Costi: “Il reparto di cardiologia torni subito presso l’ospedale di Mirandola”

MIRANDOLA-” Il reparto di cardiologia dell’ospedale di Mirandola, trasferito nel periodo di piena emergenza Coronavirus presso l’ospedale di Carpi, deve tornare subito presso il nosocomio Santa Maria Bianca“: é categorica la richiesta della consigliera regionale Palma Costi che, proprio sull’argomento, ha presentato un’interrogazione in cui chiede alla Giunta regionale in modo perentorio “se intenda attivarsi con ASL di Modena affinché siano stabiliti tempi e modi di rientro, con spazi dedicati, posti letto e personale al fine di garantirne la piena funzionalità’.

“Nel periodo di massima pandemia – spiega la Costi – si sono operate scelte organizzative quali lo spostamento temporaneo del reparto di cardiologia dell‘ospedale di Mirandola sull’ ospedale di Carpi, anche in forza del primariato a scavalco tra i due reparti, ad oggi superato a seguito delle dimissioni del primario sulla sede di Mirandola. La temporaneità e il rientro prima possibile del reparto è stato più volte confermato sia dall’ Azienda Sanitaria che dallo stesso assessore alla Sanità Raffaele Donini. A distanza di quasi un anno, la mancanza di cardiologia nella struttura di Mirandola sta creando situazioni di difficoltà nell’accesso alle prestazioni cardiologiche, unitamente all’emergere di forti difficoltà nel seguire i malati sul territorio. L’ospedale di Mirandola è oggetto di un consistente piano di rafforzamento da parte dell’Asl con la nomina dei primariati di pneumologia ed ostetricia/ginecologia, e ora di chirurgia. A maggior ragione, una riorganizzazione così importante non può essere privata del tassello fondamentale del reparto di cardiologia che – conclude la consigliera regionale – necessita di un primario per Mirandola, superando lo scavalco con Carpi”.