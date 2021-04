Parco della Terramara: dal 1 maggio riapre al pubblico

MODENA- Da sabato 1 maggio il parco della Terramara di Montale riapre al pubblico tutte le domeniche e festivi con un programma di iniziative.

Le visite guidate, in partenza ogni ora per un massimo di 14 persone, saranno condotte da uno staff di archeologi e si abbineranno a presentazioni di archeologia sperimentale per far comprendere, attraverso l’esperienza diretta, metodi e procedure degli artigiani delle terramare.

Ai bambini saranno dedicati laboratori appositamente concepiti da asporto- con kit consegnati al termine della visita in collegamento alle presentazioni degli esperti- e realizzabili a casa grazie all’aiuto di divertenti tutorial scaricabili dal canale Youtube del museo Civico di Modena.

Il costo del biglietto sarà di 7 euro per il ticket intero, 5 euro dai 6 ai 13 anni e gratuito per i bimbi fino a 5 anni e dai 65 anni in poi (sconto del 50% ai possessori della fidelity card del Parco).

Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sarà possibile prenotare visite guidate per gruppi di minimo sei persone.

La visita, condotta dallo staff del parco di Montale avrà una durata di almeno un’ora e potrà essere svolta in mattinata tra le 10 e le 13, oppure nel pomeriggio tra le 14.30 e le 17.30.

Il costo del biglietto è di 3 euro per l’intero e 2 euro per ridotto dai 6 ai 13 anni, resta gratuito per i bimbi fino a 5 anni e dai 65 anni.

Per info e prenotazioni occorre chiamare il numero telefonico 335 8136948 o scrivere per posta elettronica (museo@parcomontale.it).

Tutte le visite dovranno avvenire con mascherina e previa sanificazione all’ingresso.