Pd Unione Sorbara: “Servizi alla persona, tutelare salute e legalità”

“Dare la possibilità di lavorare a chi, davvero, lo fa in sicurezza per sé e per i propri clienti. Lo chiedono i segretari dei Circoli del Partito democratico di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro. Ecco la loro nota in tema servizi alla persona:

“Il tema riguarda soprattutto, ma non solo, parrucchiere, barbieri ed estetiste che, già dopo la chiusura del 2020, hanno investito per rendere sicure le proprie attività con dispositivi di protezione e con servizi svolti esclusivamente su appuntamento nel pieno rispetto dei protocolli. Queste attività, che per loro natura non possono nemmeno contare su canali alternativi come l’asporto o la consegna a domicilio, subiscono, in più, la concorrenza di chi svolge questi servizi in nero, magari anche a domicilio, mettendo a repentaglio la salute dei clienti oltre a commettere un reato fiscale. Comprendiamo che per un cittadino, o per un singolo esercente, sia difficile denunciare determinate situazioni: per questo, chiediamo anche una maggiore collaborazione delle associazioni di categoria con la Guardia di Finanza, affinché i casi di chi svolge concorrenza in nero contro le attività dei nostri territori vengano perseguiti nei modi opportuni”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017