Rischio riduzione stipendi sanità, presidio davanti al Policlinico

MODENA – E’ in corso nella mattinata di venerdì 9 aprile il presidio, promosso dai sindacati Fp/Cgil Cisl/Fp e Uil/Fpl e dalle Rsu, nell’area antistante l’ingresso n. 2 del Policlinico di Modena. Di seguito, il testo del comunicato stampa diffuso dai sindacati:

“Il presidio è stato organizzato per manifestare contro il rischio di riduzione degli stipendi del personale delle Aziende sanitarie. Rischio nel quale incorrono gli infermieri, gli amministrativi, gli Oss e le altre figure professionali del comparto dipendenti, a causa del mancato rifinanziamento dei fondi contrattuali a seguito delle nuove assunzioni. Infatti, tra il 2020 e il 2021, per fronteggiare la pandemia, sono stati assunti 1.000 lavoratori in più nella sanità modenese, ma i fondi contrattuali per pagare le indennità e la produttività sono ancora commisurati al numero di dipendenti presenti nel 2017. Serve dunque un provvedimento da parte della Regione Emilia-Romagna che consenta di superare gli attuali vincoli normativi che sono alla base del mancato rifinanziamento dei fondi contrattuali. Domani i rappresentanti di categoria di Cgil Cisl Uil modenesi consegneranno alle Direzioni aziendali di Azienda Policlinico e Ausl le firme r accolte tra i lavoratori a sostegno della richiesta di rifinanziamento dei fondi contrattuali aziendali. L’incontro è previsto con l’obiettivo di chiedere alle Direzioni aziendali di attivarsi presso la Regione. I sindacati regionali Fp/Cgil Cisl/Fp e Uil/Fpl incontreranno domani l’assessore alla sanità Donini per chiedere un impegno concreto e le risorse necessarie per evitare la riduzione degli stipendi. La mobilitazione si inserisce nella più vasta iniziativa a livello regionale con presidi previsti in tutte le province”.