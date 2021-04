San Felice, risolto il contratto per il completamento dei lavori all’Aula Magna

SAN FELICE – Il contratto dei lavori di completamento della nuova Aula Magna di San Felice sul Panaro, in via Montalcini, stipulato nel maggio 2020 tra il Comune e il Consorzio Stabile Telegare di Caltagirone (Ct), è stato risolto lo scorso 31 marzo dall’Amministrazione comunale per grave inadempimento e grave ritardo dell’appaltatore. Il Comune, che in questi mesi ha sempre lavorato in stretta sinergia e con il supporto dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione in quanto soggetto finanziatore dell’opera, comunica tramite una nota stampa di aver applicato la normativa vigente in materia di appalti pubblici. I lavori infatti erano giunti alla scadenza dei termini contrattuali ed erano stati eseguiti in minima parte. Ora spetterà all’Amministrazione comunale valutare quale procedura adottare, nel rispetto della specifica normativa, al fine di completare nel termine più breve possibile l’Aula Magna attesa da molto tempo dalla comunità di San Felice.

