San Prospero, convocato il Consiglio comunale per il 30 aprile

SAN PROSPERO- E’ programmata per venerdì 30 aprile alle ore 20, la seduta del Consiglio comunale di San Prospero. Il Consiglio si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma LifeSize.

Per accedere basterà utilizzare il codice di Meeting Room 2917012.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno: la mozione riguardante il rilascio delle pratiche urbanistiche, in particolare quelle legate agli interventi edilizi del superbonus “110%” e del bonus facciate e la mozione per l’apertura di un’area di sgambamento per cani.

