San Prospero, incontro online con il Dott. Brumarescu sul tema bullismo

SAN PROSPERO – La sofferenza psicologica e l’esclusione sociale sono sperimentate di sovente da bambini che, senza sceglierlo, si ritrovano a vestire il ruolo della vittima subendo ripetute umiliazioni da coloro che invece ricoprono il ruolo di bullo. Qual è il profilo del bullo? Quello della vittima? E cosa fare quando se ne intravedono già le caratteristiche? Se ne parlerà mercoledì’ 14 aprile 2021, alle ore 17, in streaming, con il Dott. Robert Brumarescu, sulla pagina Facebook del Comune di San Prospero.

L’iniziativa, che si svolge nell’ambito della rassegna aprile in – formazione, è organizzata dal Comitato genitori e dalle insegnanti della scuola dell’infanzia “Il Girotondo” e patrocinata dal Comune di San Prospero. Il Dottor Robert Brumărescu è psicologo, psicoterapeuta, giornalista. ​Specializzato in psicologia dell’età evolutiva e in interventi clinici per i disturbi bipolari e le dipendenze patologiche, svolge intensa attività clinica e di ricerca. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative su riviste nazionali e internazionali, nonché presentatore in diversi convegni internazionali.