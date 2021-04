San Prospero, nuova giornata di raccolta Plastic Free

SAN PROSPERO- I virtuosi sanprosperesi si rimettono all’opera: è fissata infatti per domenica 18 aprile la nuova iniziativa Plastic Free, durante la quale i volontari puliranno i parchi e le vie del Comune.

Come partecipare?

È obbligatoria l’iscrizione al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/18-apr-san-prospero/ .

Come precisato dal consigliere comunale Simone Ganzerli in un post Facebook:“lLiscrizione ci permette di rispettare le norme anti-Covid e di avere i numeri per organizzare al meglio la giornata e le disposizioni di distanziamento”.

“Per chi è già in possesso delle magliette PLASTIC FREE consegnate all’ultimo appuntamento, vi chiedo di portarla. Altre magliette verranno distribuite ai nuovi iscritti a questo evento, fino a esaurimento scorte! Speriamo di averne per tutti!”- spiega Ganzerli.

Il post ricorda, inoltre, di portare con sé:

– Guanti

– Pinze

– Sacchi per i rifiuti

– Mascherina

Il Comune metterà comunque a disposizione qualche pinza e sacchi per la raccolta.

