Sessualità maschile, andrologo fa prevenzione on line sulla pagina del Comune

Domani martedì 20 alle ore 18 sulla pagina Facebook Città di Castelfranco Emilia si parlerà del consultorio, quello dedicato ai giovani ed più in particolare dell’ambulatorio andrologico.

Al centro del talk la prevenzione e i rischi. Protagonisti la dottoressa Cristina Faraci, responsabile del consultorio, la dottoressa Antonietta Sacco, ostetrica del consultorio giovani, il dottor Antonio Granata, referente dell’ambulatorio andrologico e con il dottor Gustavo Savino della medicina sportiva perché, come ha sottolineato l’assessore al Welfare Nadia Caselgrandi promotrice di questa iniziativa “la prevenzione può e deve passare non solo fra i pediatri, ma anche facendo promozione e sensibilizzazione tra i tantissimi che svolgono attività sportiva. Non mancherà Romano Ansaloni di Cittadinanzattiva che, come referente dell’Associazione di volontariato del territorio, si è prodigato per l’apertura dell’ambulatorio prima e per la sua promozione poi”.

Grazie alla convenzione con l’Ente Nazionale Sordi, sede di Modena, attuata come Unione del Sorbara, sarà presente anche un’interprete LIS per favorire l’informazione anche per i cittadini sordi. L’iniziativa è promossa anche con il sostegno dell’AUSL Modena.

