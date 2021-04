System Logistics, nell’accordo aziendale più attenzione a conciliazione tra vita privata e lavorativa

Misure per la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, estensione e integrazione dei congedi parentali, bonus una tantum di 450 Euro in caso di nascite, adozioni, matrimoni e unioni civili. Oltre al rafforzamento del welfare aziendale attraverso il PDR, la mensa aziendale a totale carico dell’azienda, l’incentivazione alla formazione continua e maggiore flessibilità di orari e modalità di lavoro attraverso l’intesa sulla fruizione dello smart working fino a 3 giorni a settimana.

Queste sono alcune delle misure accordate tramite il nuovo contratto integrativo aziendale per gli oltre 400 lavoratori di System Logistics SpA, con sede a Fiorano Modenese, in seguito all’ approvazione da parte dei lavoratori dell’ipotesi di accordo. Si tratta del primo contratto integrativo aziendale sottoscritto da quando la società è entrata a far parte del Gruppo Krones, gruppo multinazionale con sede in Germania, leader mondiale nel campo dell’automazione per il settore food & beverage, accordo avvenuto a poche settimane dal rinnovo del CCNL dell’Industria Metalmeccanica.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, sia per il metodo, in quanto l’accordo è frutto di relazioni sindacali consolidate e positive basate sul coinvolgimento e fiducia reciproca, sia per il merito, in quanto i contenuti dell’accordo vanno nella direzione di aumentare l’inclusione, l’apprendimento continuo e la flessibilità del modo di operare delle persone” racconta Carlo Bondioli, Head of Human Resources di System Logistics. “Riteniamo che, grazie a questo accordo, System Logistics si posizioni in maniera ancora più determinante di fronte alle sfide del mercato moderno. Un mercato in forte evoluzione e che sul fronte del lavoro prevede uno scambio tra azienda e persona non più contrapposto e basato sulla sola moneta, ma coincidente e basato sul reciproco benessere”.

La Rappresentanza Sindacale Unitaria di System Logistics Spa e la Fiom-Cgil esprimono apprezzamento per il rinnovo contrattuale, che dimostra che“le buone relazioni sindacali possono consentire di raggiungere importanti accordi (…) nonostante il periodo di forte instabilità come quello che stiamo attraversando”.

“L’accordo siglato permette di affrontare il presente e il futuro con il coinvolgimento di tutti, attraverso un’attenzione costante alla sostenibilità. Sostenibilità finanziaria, ambientale e delle risorse umane, con lo scopo di aumentarne benessere e motivazione ponendo le persone al centro di ogni nostra strategia” dichiara Luigi Panzetti, CEO di System Logistics.

