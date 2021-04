Ucman, Azzolini (Pd): “Ma quanto ci costa in avvocati Mirandolexit?”

MIRANDOLA – “Al posto di spendere altri soldi in contenziosi giudiziari, il sindaco Greco farebbe meglio a riprendere la via della politica, per riformare l’Unione e riaffermare un ruolo centrale di Mirandola sul territorio”: è quanto sostiene il segretario del Pd di Mirandola, Marco Azzolini. Ecco la sua nota:

“Chiediamo al sindaco Greco quanto sta costando, davvero, in consulenze di avvocati, la decisione di rompere con l’Unione. Sui media locali abbiamo letto una stima di oltre 80 mila euro, risorse preziose che potevano essere meglio destinate agli aiuti al commercio e al volontariato, duramente colpiti dalle conseguenze della pandemia.

Leggiamo invece che la Giunta insiste e si rivolge a luminari “ben inseriti a Roma” – considerazione quanto mai irrituale e discutibile – per difendere l’autonomia del Comune, che in verità nessuno ha mai messo in discussione. Anche se non siamo d’accordo, noi non abbiamo mai detto che Mirandola non può uscire dall’Unione. Abbiamo detto che è un grave errore politico ed abbiamo invece sostenuto che:

a) non può provocare danni ad altri Comuni e dunque non si deve meravigliare se gli altri si difendono e non prendono ordini; b) i cittadini mirandolesi hanno diritto di sapere se la rottura porterà più vantaggi o più svantaggi e su questo punto abbiamo sentito sparare numeri all’ingrosso e non abbiamo visto nessun piano serio: Greco e Golinelli continuano a nascondersi nella nebbia; c) già ora, in attesa dei miracoli di domani, è palese che la rottura è un costo in più, che pesa sul bilancio e sull’organizzazione dei servizi, generando inoltre incertezza e preoccupazioni fra il personale.

Al posto di spendere altri soldi in contenziosi giudiziari, il sindaco Greco farebbe meglio a riprendere la via della politica, per riformare l’Unione e riaffermare un ruolo centrale di Mirandola sul territorio”.