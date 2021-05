18enne investito da un furgone per sfuggire a un gavettone

FORMIGINE- E’ successo nelle campagne di Magreta, venerdì 14 maggio intorno alle 16: Riccardo Bellopede, diciotto anni, ha perso la vita travolto da un furgone mentre tentava di fuggire da un gavettone.

Un momento goliardico tra amici, durante i festeggiamenti di una festa di nozze, si è trasformato in tragedia: sotto gli occhi di amici e parenti.

Secondo quanto rivelato dalla stampa locale, il giovane per sfuggire a un gavettone è uscito dal passo carraio della villa dove si stava svolgendo la festa, raggiungendo via Fossa: un rettilineo affiancato da un canale. Proprio in quel momento transitava il furgone che ha travolto il giovane, sbalzandolo sull’asfalto.

Inutile l’intervento dei sanitari e dell’elisoccorso arrivato tempestivamente da Bologna: il giovane è spirato sotto gli occhi dei familiari

