Aceto balsamico, Fiorini (Lega): “Governo intervenga a difesa del Made in Italy”

La deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della Commissione attività produttive, a margine dell’incontro con i vertici del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena ha diffuso la seguente nota stampa:

“La denominazione ‘Aceto Balsamico di Modena’ gode di reputazione indiscussa sia sul mercato nazionale che estero, in tutto il mondo. L’iniziativa del governo sloveno, che intende ‘standardizzare’ questa tipologia di prodotto con l’obiettivo di appropriarsi, in un sol colpo ed indebitamente, della storia, della tradizione e della specificità di una produzione tipica del nostro territorio, va assolutamente respinta in ogni sede ed in modo definitivo. Su questo, ci aspettiamo il massimo impegno dal ministro Patuanelli. Se l’iniziativa slovena dovesse passare, il rischio è che questa circostanza potrebbe rappresentare un pericoloso precedente in grado di aprire un varco ad altri competitor nei mercati dove le nostre eccellenze italiane primeggiano per qualità e tipicità. Il 3 giugno scadrà la proroga di 3 mesi dell’obbligo di standstill, una sorta di verifica, sulla norma slovena: è dunque necessario un intervento di tutto il Governo affinché non si realizzi un intollerabile ‘scippo’ ai danni dell’insuperabile tradizione agroalimentare italiana. L’Europa che ci piace è quella che interviene a difesa delle tradizioni e delle radici culturali di ciascun Paese, non certo quella che se ne lava le mani o, peggio, che propone l’autorizzazione al commercio di una specie di insetti come alimento destinato al consumo umano. Come Lega continueremo la nostra incessante battaglia, all’interno di tutte le istituzioni, a difesa di un’eccellenza del Made in Italy e ‘sinonimo’ di qualità del territorio di Modena e Reggio Emilia”.