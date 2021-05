Api mettono su casa in pieno centro a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Api mettono su casa in pieno centro a San Felice. E’ successo venerdì in via Marconi, e la cosa ha suscitato molta curiosità perché erano proprio tante e avevano scelto un luogo ben visibile, una fioriera. In poco tempo, centinaia di api sono arrivate svolazzando pronte a mettere su casa.

Ma non era il luogo adatto, specie per l’altezza, pericolosa per umani e animali. Quindi i residenti hanno chiamato un apicoltore, arrivato da Massa Finalese, che ha presto risolto il problema. Una volta “convinta” l’ape regina a seguirlo, tutte le api si sono spostate verso un luogo più adatto

