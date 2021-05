Cade con lo scooterone, 55enne in fin di vita a San Felice

Cade con lo scooterone, 55enne in fin di vita a San Felice. L’incidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. I soccorsi sono stati chiamati alla periferia del paese attorno all’una da un residente: su via Casarino c’era un uomo a terra.

Si tratta di un 55enne del posto che era alla guida del suo scooterone e che, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo e ha rovinato al suolo. I soccorsi sono arrivati con ambulanza e auto medica e hanno portato l’uomo, in gravi condizioni, al Pronto Soccorso.

