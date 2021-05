Cavezzo, atti persecutori nei confronti dei vicini, 52enne rinviata a giudizio per stalking

CAVEZZO – La prima segnalazione era arrivata nel 2013; poi, nel corso degli anni, sarebbero stati numerosi gli episodi di aggressioni verbali e atti persecutori nei confronti dei vicini, commessi da una donna di 52 anni residente a Cavezzo, in via Primo Maggio. La donna avrebbe, tra le altre cose, si legge sulla stampa locale, chiamato ripetutamente le forze le ordine, minacciato i vicini, posizionando manichini fuori dalla propria abitazione per schernirli, e presentato numerose denunce nei confronti degli abitanti del quartiere. Tutto ciò, senza un apparente motivo. Ora, per la 52enne di Cavezzo è scattato il rinvio a giudizio con l’accusa di stalking: alcune delle vittime si sono costituite parte civile al processo.

