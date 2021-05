Cavezzo, tornano i centri estivi comunali: al via le iscrizioni

CAVEZZO- Sono disponibili sul sito del Comune di Cavezzo moduli di iscrizione e informazioni per i centri estivi comunali, organizzati anche per la prossima estate in collaborazione con la Cooperativa La Lumaca.

Per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, il centro estivo avrà come base la scuola dell’infanzia di via della Libertà e sarà attivo dal 1 al 30 luglio; per i bambini della scuola primaria invece, il centro estivo avrà come base la scuola di via I Maggio e funzionerà dal 12 al 30 luglio.

I genitori dei bambini interessati possono compilare e trasmettere i moduli per l’iscrizione entro le ore 13 di venerdì 11 giugno a mezzo posta elettronica certificata (all’indirizzo comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it) o con consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Cavezzo dalle ore 9.30 alle ore 13 (fino al 5 giugno) e dalle ore 8 alle ore 13 (dal 7 all’11 giugno); il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.

I posti disponibili sono limitati e le domande saranno accolte in ordine di presentazione e successivamente all’11 giugno sarà data conferma o meno della disponibilità.

Si informa infine che sul territorio comunale sono disponibili offerte educative e di gioco da parte di gestori privati e associazioni locali. In relazione alla continua evoluzione normativa e organizzativa, i genitori dei bambini sono infine invitati a consultare il sito web del comune di Cavezzo per ulteriori aggiornamenti.

“Un servizio essenziale per le famiglie – commenta Mario Tinti, assessore alla Pubblica Istruzione – come abbiamo potuto constatare l’estate scorsa, durante la quale abbiamo avuto ottimi riscontri. Per quest’anno ci siamo impegnati a non ritoccare le quote di iscrizione, nonostante si sia mantenuto alto il livello dell’offerta, nel pieno rispetto delle norme in vigore”.

Per qualsiasi ulteriore informazione sarà possibile contattare l’ufficio scuola al numero 0535-49809 oppure mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica ufficio.scuola@comune.cavezzo.mo.it