Cavezzo, variazione del limite di velocità sulla provinciale 468R

CAVEZZO- “I cittadini che negli ultimi dieci giorni si sono trovati a transitare sulla provinciale 468R tra Cavezzo e Carpi hanno avuto una amara sorpresa: è stato istituito il limite di velocità dei 30 km/h per tutto il tratto tra Cavezzo e Carpi, in entrambe le direzioni. Cosa ancora più discutibile è che il limite vale per i soli cicli, ciclomotori e motocicli“- a commentare il provvedimento, in una nota congiunta, sono Alessandro Grasso di Forza Italia e Paola Cappi della Lega.

“È evidente come si tratti di un provvedimento che più che a tutelare vite umane serve a tutelare la provincia da qualunque responsabilità per il cattivo stato di manutenzione della strada che andrebbe riasfaltata per coprire numerose pericolose buche- prosegue il comunicato- Con questa discutibile decisione si rischia di creare ulteriori situazioni di pericolo. Ammesso che i motociclisti si adeguino a questo limite anacronistico su un tratto così lungo, le auto e i camion si troverebbero o nella situazione di formare lunghe code o in quella di provare a superare i veicoli a due ruote con maggiori rischi per l’incolumità di tutti”

